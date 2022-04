Balas perdidas.

Instigado por un cabrero, algo mayor, que había sufrido la mili, agradecí la idea de hacerlas estallar en una hoguera. Por suerte, la primera no explotó, porque no fue hasta mucho después de haberla arrojado al fuego que se nos ocurrió guarecernos tras un peñasco.

Todo furtivo tiene claro que se dispara, se acierte o no, solo una vez, porque puede que al forestal se le escape un tiro aislado, pero nunca pasará por alto la repetición. Nuestra tercera bala clandestina atrajo al guarda, que no tardó en presentarse urgido de mala leche. Por supuesto, negamos saber nada de tiros; habíamos estado en la cueva, a resguardo del calor, donde ningún ruido había perturbado ni a los murciélagos ni a nosotros. El hombre no nos creyó, claro, pero no le quedó otra que echar el día fatigando el monte en busca de fantasmas con escopeta.