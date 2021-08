Baldoví defiende a Sánchez por su criticada foto: "Me ha parecido absolutamente inaceptable"

El diputado de Compromis Joan Baldoví ha defendido este miércoles en la Diputación Permanente del Congreso la gestión sobre la crisis que se está viviendo en Afganistán que ha hecho el Gobierno que preside Pedro Sánchez.

Además, el político valenciano también ha condenado todas las críticas que recibió Sánchez por publicar una foto con un calzado al que muchos definieron como “alpargatas”.

“Hemos visto en este agosto la frivolidad con que algunos trataban este tema. Primero que si el presidente solo escribía un tuit y no salía a comparecer, luego que si llevaba alpargatas”, ha asegurado.

Baldoví ha reconocido que le parece de una “frivolidad absolutamente inaceptable tratar este tema en estos términos”. “Lo importante no es si el presidente comparece o no y si lo hace con alpargatas, lo importante es qué se hace”, ha añadido.

El político de Compromis no ha dudado a la hora de confesar que se siente orgulloso de lo que se ha hecho: “En este sentido, no se me caen los anillos en reconocer que se ha tomado la iniciativa y hemos sido un ejemplo, de lo cual me enorgullezco, cosa que no ha pasado en otras crisis”.

Solo ha pedido al Ejecutivo que esta crisis de refugiados no se aborde estas semanas y luego se olvide. “Esta gente viene aquí, alguno se quedará y lo que no podemos hacer es lo que hicimos con los refugiados del Aquarius, que algunos aún están esperando los papeles para poder integrarse”, ha sentenciado.