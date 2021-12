Baldoví describe con cuatro palabras lo que pensó sobre el "qué coño tiene que pasar" de Casado

Unas palabras que escuchó desde su escaño el diputado de Compromís Joan Baldoví, quien ha explicado en una entrevista a Europa Press lo que sintió al oír al líder del PP. Y lo ha resumido en cuatro palabras: “Me pareció que Casado bajó a los infiernos de lo que no debe de ser un buen parlamentario”.

Y ha agregado:

“Creo que se está llegando a un clima político irrespirable. Lo del otro día del señor Casado creo que, en fin, rompió las elementales reglas de un parlamentarismo moderno, amable y, en definitiva, didáctico. Creo que los ciudadanos no quieren esa tensión permanente en el Congreso. El Parlamento debería servir para hablar, no para gritar, para insultar y para repetir argumentarios políticos que no tienen nada que ver con la acción de control al Gobierno”.