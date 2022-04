Baldoví le pregunta a Anabel Alonso cómo fue trabajar con Toni Cantó: su frase es demoledora

“Hace relativamente poco estuve también en Amar es para siempre y ya había estado él en UPyD, en el impasse entre UPyD y Ciudadanos, pero casi tampoco hablábamos de ello y estábamos currando y además siempre nos hemos caído muy bien y yo me he reído mucho con él y él mucho conmigo y bien”, ha contado.

“Pero, de repente, después de entrar en Ciudadanos, yo no sé qué giro.... porque uno puede tener una ideología u otra a mí me da igual, pero claro, cuando empiezas a ir por unos derroteros... Yo te juro al Toni Cantó de ahora no lo reconozco”, ha repetido.

Anabel Alonso ha admitido que le ha llamado la atención todos los cambios de partido que ha tenido: “Un poquito de... no sé, de estar un poquito más en cada partido, ya sé que van desapareciendo pero no sé, aguanta un poco”.

“Y te juro, no le reconozco y los tutis que pone como el de ‘estamos en Colón a favor de Ucrania en contra del comunismo’. Le puse yo: ’¿Hace cuánto no vas a Rusia? Equiparar a Putin con el comunismo... digo ¿pero de qué estamos hablando?”, ha reflexionado la actriz.

“Si me lo encuentro, que tengo ganas, le diré: ‘Tío, ¿cómo puedes decir ciertas cosas?’. Que me las mantenga. ’Y esto de la Oficina del Español: cuéntame ¿cómo es esto defender el español en Madrid? Por favor, cuéntamelo, para qué es, qué lógica tiene”, ha dicho Alonso, que ha zanjado: “Imagínate que solo quedaran dos personas hablándolo en no sé dónde dices bueno vale. Pero es que no me cabe en la cabeza”.