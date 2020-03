Baldoví: "Lo primero que haré será abrazar a mi nieto"

Sale al balcón todos los días a las ocho para aplaudir y también ha tocado el bombo estos días mientras sonaba Paquito Chocolatero o el pasodoble Amparito Roca. Son días de tristeza también porque no se celebran las fallas. Un muy extraño 19 de marzo.

Desde su “pequeño santuario”, lleno de libros, nos recibe virtualmente el diputado Joan Baldoví (Compromís) en una entrevista en directo en la cuenta de Instagram de El HuffPost. Está en Sueca (Valencia), se encuentra “bien”, pero con “la sensación que tenemos todos: esto no ha hecho más que empezar”.

“Se me han saltado las lágrimas con los aplausos”, reconoce más adelante. Y tiene ya en la mente grabada la imagen de las ventanas iluminadas por las noches. “En una semana he hablado mucho más con mis vecinos que en todo el año”, apostilla el diputado de Compromís.

Se le empañan los ojos cuando le preguntamos qué es lo que más echa de menos: “Confieso que lo que más me está costando, me emociono, es que no veo a mi nieto desde el sábado. Es lo más duro. Hacemos videollamada”.