Baldoví se refiere a Olona en el Congreso sin nombrarla: utiliza sus comentadas declaraciones

Baldoví lo ha hecho durante la sesión de control de este jueves , durante su contestación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Previamente, el político valenciano le había preguntado por las medidas que va a tomar para que las inversiones y su ejecución se repartan de una forma igualitaria en toda España y no se concentren en Madrid.

La dirigente de Vox fue preguntada por si cree que el presidente de su partido, Santiago Abascal , le puede reclamar que vuelva a Madrid de cara a las elecciones generales. Olona afirmó que ella es un “soldado” en su partido, pero que ante todo es “hija de Dios y no puede asegurar cuáles son los designios” que hay por delante.

Así, esto es lo que ha dicho Baldoví en el Congreso: “El domingo fueron las elecciones y no hacen falta recordar los resultados. Todos tenemos que reflexionar, los que son soldados de Dios y los que no lo somos. Los Presupuestos Generales del Estado deberían servir para equilibrar los territorios pero no lo acaban de arreglar”.