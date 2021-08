Baltasar Garzón: la lucha del juez 'estrella' al que la ONU ha dado la razón

El magistrado ha conseguido una reparación moral, que no material, del proceso que acabó con su carrera en febrero de 2012, cuando fue inhabilitado once años por intervenir las comunicaciones de los investigados en la trama Gürtel, que él mismo destapó.

Ya por entonces se hablaba de él en los periódicos como “el famoso juez”. Más aún cuando llevaba años investigando los GAL, lo que no le impidió concurrir como sorprendente número dos del PSOE por Madrid a las elecciones generales del año 1993. Se había pedido una excedencia que tardó poco en concluir, ya que menos de un año después de ser nombrado secretario de Estado del Plan Nacional sobre Drogas, dimitió al no sentirse escuchado por Felipe González .

A muchos esta historia les habrá sonado a chino al verla en las noticias. Otros quizás no se acuerden de dónde viene. Los habrá, incluso, que no conozcan al personaje.

En su dictamen, que no es vinculante al no tratarse de un Tribunal de Justicia, el Comité exige al Estado que proceda a una “reparación integral” de Garzón, que borre sus antecedentes penales y que le proporcione “una compensación adecuada por el daño sufrido”.

También obtuvo la solidaridad de muchos fuera de España, ya que su figura se había hecho mundialmente conocida cuando, en octubre de 1998, dictó una orden de detención contra el dictador chileno Augusto Pinochet, que se encontraba en Londres. Le acusaba de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas durante la dictadura en Chile. El caso acabó con Pinochet sentándose ante el juez en Reino Unido y siendo liberado meses después por decisión del entonces ministro del Interior británico.

Y llegó 2012. El Supremo confirmó en febrero que el caso de las escuchas había acabado con su carrera como juez y le inhabilitaba durante once años. El mismo Supremo le absolvió poco después por la investigación de los crímenes del franquismo.

Ya era tarde. El juez Garzón ya era el exjuez Garzón.

Pero él siguió luchando por su razón. Lo hizo en entrevistas televisivas, donde mantuvo que el Supremo había creado el delito por el que lo condenaron sólo para él.

Y lo hizo en 2016, cuando presentó una demanda contra su inhabilitación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por vulneración del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este organismo admitió su denuncia en febrero de 2020 y ahora le ha dado la razón.

Ahora el juez más famoso de España quiere volver a su puesto en la Audiencia Nacional. Aun así, no está en su mano, ya que todavía no se han cumplido los once años de inhabilitación y dado que el informe del Comité de la ONU no es vinculante jurídicamente. Medios especializados aseguran que será el Consejo General del Poder Judicial el que decida sobre ello.

El exjuez quiere volver a ser juez. Nunca es tarde.