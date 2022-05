Baltasar Garzón: "Se ha facilitado el ascenso de la extrema derecha, no nos quejemos"

Sobre el proceso de la ultraderecha en España, Garzón lo ha definido así: “Al principio no había que hablar de la extrema derecha porque era darles alas, después no tenía importancia, finalmente no había acuerdos en el lado progresista y eso supuso un despegue de escaños tremendo y ahora, sumando con la derecha, está a las puertas, ojalá que no, de dar un cambio histórico y no para bien en nuestra democracia”.