Barajas, 'okupas', huelgas... las perlas indignantes de Díaz Ayuso en su comparecencia

“Necesitamos darnos un tiempo e ir todos a una, dejar las reivindicaciones para después. Ahora no es posible la unidad si solo hay reivindicación. Claro que hay afectados, pero si solo hay activismo y siempre del mismo modo y contra el mismo gobierno no se apela a la verdad”, ha defendido la presidenta.

El problema de la Sanidad

“Entiendo la situación de la atención primaria, pero no nos podemos engañar. No hay médicos en España. No hay oferta educativa y no se trata de que Madrid haga incentivos y extraiga sanitarios de otras comunidades, me produce hasta una sensación de deslealtad con otras comunidades que están pasando por lo mismo”.

“Dos mantras” sobre Madrid

Díaz Ayuso sigue echando balones fuera en dos de los puntos más criticados de su gestión: la situación de la atención primaria, en vías de saturarse de nuevo, y la falta de rastreadores. Pero la presidenta vuelve a tirar de victimismo: “Se extendieron un par de mantras sobre Madrid, dijeron “vamos a ver dónde ponemos el dardo” y un poco es en la atención primaria y los rastreadores y como un mantra estamos una y otra vez con lo mismo, sin tener en cuenta que lo más importante es la capacidad de diagnóstico”.