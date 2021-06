Barakas de ida y vuelta

FERNANDO VILLAR via Getty Images

Aquél incidente fue de tal gravedad que la Unión Europea se vio obligada, por su propio interés presente y futuro, a hacer una rotunda declaración a favor de España. Ceuta es España y ambas son frontera de la UE. Francia, el amigo europeo por antonomasia de Marruecos, también se vio arrastrada a pronunciarse. Fue suave, sí, pero lo importante es que por primera vez no mantuvo un apoyo total e incondicional al rey de Marruecos.

Además, las cosas pintaban decididamente mal para Pedro Sánchez. “Cuando tu enemigo se equivoque no lo distraigas”, aconsejaba Napoleón. Pero las citas no suelen servir para casi nada en la vida política real. A veces el éxito es la antesala para el desastre porque la avaricia, ya se sabe, rompe el saco. En pocas semanas se le habían acumulado problemas y conflictos que auguraban malos tiempos.

Pese a los intentos desesperados del ministro de exteriores de Mohamed VI, el conflicto no era bilateral. Bruselas, a mayores, envió otro mensaje: FRONTEX está preparada para controlar la verja y lo que haga falta. No, la famosa ‘baraka’ no le había dado la espalda a Sánchez.

Tampoco las polémicas maniobras aeronavales de EEUU y Marruecos en aguas cercanas a Canarias y al Sahara Occidental habían tenido el efecto disuasorio y ‘soberanista’ que esperaban algunos políticos marroquíes.

Al contrario. Washington corrigió el ámbito del ejercicio dejando fuera al Sahara Occidental. Lo cual equivalió a un ‘afeitado’, que diría Alfonso Guerra, de la ‘doctrina Trump’: la cuestión de la soberanía sobre la antigua ‘provincia’ colonial española ‘no toca’. Está a la orden de las Resoluciones de la ONU y de un acuerdo entre las partes.

Y siguiendo con la mala racha para La Moncloa, el fiasco de la foto con Joe Biden en la Cumbre de la OTAN, un posado caminando en un pasillo, algo ridículo impropio de una diplomacia seria.

En aquellos días, tan cercanos aunque parecen tan lejos por los acontecimientos posteriores, las cosas, decididamente, pintaban mal para el sanchismo: el PP se había lanzado al monte otra vez con mesas petitorias en las calles para recoger formas contra el indulto a los políticos catalanes presos por la rebelión de opereta del 1 de octubre de 2017. Confiaban sin duda en el arrastre del ayusismo: pero ese globo pinchó. La gente, al menos en la cantidad que se soñaba, no estaba por la labor. El PSOE a su vez estaba profundamente dividido sobre este ‘buenismo inmaduro’, según algunos, condenado al fracaso “como demuestra la historia”. Con la guinda de la batalla por el poder en el seno del socialismo andaluz. Etcétera.

Pero de repente comienzan a encajarle al presidente del Gobierno las piezas desperdigadas de un complicado rompecabezas. Mientras, “justicia poética”, viejos fantasmas volvían a atormentar al PP de Génova.

Desde que Sánchez empezara a predicar la necesidad de que Europa lanzara un plan de reconstrucción para afrontar los daños de la pandemia, una idea que enseguida se convirtió en proyecto, a pesar de los antecedentes contrarios en la crisis de 2008, con una austeridad al borde del suicidio, el Partido Popular primero ridiculizó la alternativa, luego la obstaculizó aliándose con los países ‘frugales’ nostálgicos de la austeridad ajena y finalmente trató con sucesivas denuncias en Bruselas y Estrasburgo de retrasar todo lo posible el capítulo español del plan.