Bartomeu se enreda con el 'Barçagate'

Preguntado por este asunto en una entrevista en Mundo Deportivo, Messi ha asegurado que ve “raro que pase una cosa así”. “Habrá que esperar a ver si es verdad o no”, agregó.

Sique Rodríguez no cree que el club fuera consciente de que se estaba atacando a los jugadores y le sorprendió especialmente los mensajes contra Piqué, principalmente relacionados con la celebración de la Copa Davis, de la que el central culé es organizador.

“Los mensajes van más enfocados a potenciar la opinión de la Junta Directiva, que es que hay futbolistas acomodados, que es una cosa que gente de dentro del club te dice y que reconoció el propio [Eric] Abidal [director deportivo del Barça]”, indica el periodista.

Precisamente Abidal es el protagonista de la última crisis abierta en el seno del club, que ya lleva tres en apenas dos meses.

El dirigente culé aseguró en una entrevista concedida a Sport que “muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho con Valverde”, en relación al técnico vasco, cesado el pasado 13 de enero.

Frase que no gustó nada a Leo Messi, quien contestó, para sorpresa de todos, a través de su cuenta de Instagram:

“Sinceramente, no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores asumen lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuándo no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y, sobre todo, hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último, creo que cuando se habla de jugadores habría que dar nombres, porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”.