Barcelona 66

Si el narrador del relato —supuestamente, yo, aunque vuelvo a incidir que estamos hablando de unos hechos novelados con la licencia de la libertad creativa que confiere el género próximo a la ciencia ficción—, no hubiera tenido la absoluta certeza de que esa tecnología, la del pincho usb, era sospechosa de poder existir a finales de los ochenta, muy probablemente no hubiera sentido la necesidad de advertir de que «nunca hay que sospechar de una amiga. Ni siquiera cuando te asegura que, un buen día, un singular y enigmático personaje le confió un pendrive, e insiste en que el hecho tuvo lugar una tarde de noviembre de 1988».

De otra manera no se entiende que parte del personal se lanzara de manera poco reflexiva a señalar airadamente una supuesta incoherencia o fallo de raccord en el tuit en cuestión. Se hacía, además, de forma sobreactuada, en ocasiones, y en muchas otras con el pretendido sarcasmo o el cinismo del que te llega a perdonar la vida, no sin antes haber dejado claro su rango de superioridad moral e intelectual que cree que la propia red le confiere.

Daniel Gamper, profesor de filosofía moral y política en la Universitat Autónoma de Barcelona, subraya la perversión a la que estamos condenando a la palabra en nuestros días. Tiene razón. Las orejeras no nos dejan ver el paisaje. Las escogemos (las palabras) obviando el contexto. Nuestra vista hace una criba interesada en función de nuestras filias o de nuestras fobias. Buscamos la palabra-diana que nos conviene o que nos aturde, para disparar contra ella. No nos detenemos a observar si en la frase que la envuelve hay población civil que puede salir damnificada de nuestro bombardeo.

Este comportamiento también podría ser consecuencia de lo que me comentaba recientemente el escritor Lorenzo Silva, «la psicopatización» a la que nos abocan tantas horas de relación y conexión con los demás pero con un dispositivo mediante. Ese aparato nos abre la ventana al mundo y a millones de personas, aunque no es con ellas con las que nos comunicamos. Lo hacemos con un móvil, carente de emociones y de sentimientos. Por lo tanto, la experiencia la tenemos con un pequeño robot que no es capaz de transmitirnos la empatía que intuitivamente captamos de las hormonas espejo de nuestros semejantes. Es más, las criba y las filtra. Las castra.

Arrojamos nuestra ira, la espuma ácida de nuestras palabras de indignación, contra un bicho tecnológico que tenemos en las manos. Afortunadamente el celular, como la hoja de Excel para el economista, lo aguanta todo.

La pregunta es: ¿estamos adoptando e interiorizando esa inercia para que nuestro comportamiento degenere y nos comportemos con el mismo nivel de desapego emocional cuando estemos interactuando con una persona?

El ejercicio que me ha invitado a hacer mi compañera Alba Weiss para acompañarla por el universo distópico deBarcelona 66 me ha reafirmado en la idea de que cada vez me considero más cerca del desafecto de las redes sociales de las que llegué a ser un esclavo. Y, por ello, no me cabe ninguna duda a la hora de elegir entre la información supuestamente incontestable que se me desvela tras un simple clic y que me dice con rotundidad que jamás pudo haber un pendrive en 1988, y lo que me asegura mi amiga, porque ‘nunca hay que sospechar de ella, ni siquiera…’

La novela Barcelona 66 es una distopía narrada con una voz crítica e irónica. Un relato mordaz al que no le falta la acción y el suspense. Año 66. Barcelona es la capital del cuadrante europeo. Tras el auge y hundimiento de las redes sociales, el mundo vive una era anodina, gris, sin sobresaltos, sin ficción, sin referentes para la cultura popular. La sociedad se ha cansado tras haberlo contado todo; hastiada de haberse indignado contra todos; agotada de las fake news que han arrasado con lo que le quedaba de credibilidad al periodismo. Se ha perdido el hábito de la escritura y la lectura. Todo lo que necesitamos nos llega, sin pedirlo, a la puerta de nuestra casa, mesurado, censurado y filtrado por el único gran Suministrador. El poder político y militar está en manos de La Central. Y, de facto, todo lo rige Kyría, la unidad central de Suprema Inteligencia a la que los ciudadanos han de responderle a tres preguntas para que les permita el desbloqueo cada mañana. Javier Nanclares, trabajador de la burocracia de los servicios de inteligencia, recibe un peculiar encargo, el más complicado de su vida. Le llega cuando cree que van a mandarlo a la reserva.