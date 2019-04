Barcelona, capital del mundo editorial en español, en Buenos Aires, capital de las librerías

“Sentía una gran nostalgia de aquellas hermosas nostalgias esa noche de la semana pasada en que salí del teatro con mis amigos de Barcelona. Las Ramblas estaban más concurridas y delirantes que nunca, todavía con las enormes estrellas de luces de colores de la Navidad. En medio de la muchedumbre bulliciosa, de los gringos despistados y las suecas suculentas y casi desnudas de enero, estaban los exiliados de América Latina con sus ventorrillos públicos de baratijas, con sus niños envueltos en trapos, sobreviviendo como pueden mientras llega también para ellos el barco del regreso”. Esta evocación de Gabriel García Márquez es la sustanciación magistral de lo que sienten o imaginan muchas personas sobre Barcelona, la capital de Cataluña (España).

Las palabras del escritor colombiano se refieren a los años setenta, cuando la ciudad empezaba a dejar de ser solo un lugar de acogida e inspiración para los escritores y reforzaba los cimientos de su capitalidad del mundo editorial en español que hunde sus raíces en el siglo XIX.

Barcelona no quiere vivir sólo de nostalgias literarias; pero aliada con ese aurea de leyenda potencia su presente bilingüe en español y catalán para sumar a su capitalidad editorial el de una verdadera ciudad polifónica de la creación literaria y la convivencia de culturas que crea nuevos recuerdos.

Ese ecosistema lo escenificará en Buenos Aires, capital de las librerías. Hasta allí llevará Barcelona, ciudad literaria una muestra de ese cruce de caminos de la literatura como Ciudad Invitada de Honor en la 45ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, del 23 de abril al 13 de mayo de 2019. Así será la presencia de la cultura catalana bilingüe alrededor del universo del libro y la literatura:

Ciudad inspiracional

Barcelona representa más del 50% de la producción y la facturación de la industria editorial en España donde tienen sede casi trescientas editoriales. Una muestra de ese universo viajará a Argentina para encontrarse con los lectores en un pabellón de 200 metros cuadrados y 130 actividades allí y en otros espacios de la feria a través de 67 narradores, poetas, dramaturgos, ilustradores y críticos literarios en diálogos y charlas con otros 76 autores argentinos, tres exposiciones y un concierto de Silvia Pérez Cruz el día que se inaugura el estand, 25 de abril. Eso como muestra oficial, sin contar con los autores y actividades que llevarán y organizarán las editoriales por su cuenta.

“Son estos autores, una representación de la riqueza literaria en Barcelona, pero podrían ser otros”, aclara Iolanda Batallé, directora del Instituto Ramon Llull, entidad responsable de la difusión y promoción de la lengua y la cultura catalanas y de la organización de la delegación en ferias y demás eventos alrededor de la cultura. La presencia de Barcelona en la feria de Buenos Aires la organizan el Ayuntamiento de Barcelona, el Instituto Ramon Llull, la Generalitat de Cataluña y la Fundación El Libro con el apoyo de entidades como el Gremio de Editores de Cataluña y Acción Cultural Española (AC/E).

Lo que más le gusta del despliegue de Barcelona en Buenos Aires a María Teresa Carbano, presidenta de la Fundación El Libro, responsable de las ferias del libro argentinas, “es el conjunto de una programación que mostrará la cultura catalana a partir del libro y la literatura”. Y por lo que Carbano siente especial debilidad personal es por la delegación de bibliotecarios barceloneses que se va a reunir con sus homólogos argentinos para intercambiar ideas y proyectos, teniendo en cuenta la gran red de bibliotecas públicas argentinas y sus maravillosas actividades.

“Barcelona es una atracción en muchos aspectos, en especial en lo cultural y literario. Buenos Aires tiene una mirada inspiracional en Barcelona”, reconoce María Teresa Carbano.

Y los argentinos la podrán disfrutar en la Feria de Buenos Aires en el complejo La Rural, un centro de exposiciones y ganadería centenario declarado Monumento Histórico Nacional. “Un complejo convertido en un espectacular espacio del libro, en una gran reserva literaria”, afirma Joan Subirats, comisionado de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona. Allí estuvo Subirats en 2018 cuando se anunció que Barcelona tomaría el relevo de Montevideo como Ciudad Invitada de Honor. De la feria bonaerense y sus 45.000 metros cuadrados le gusta la variedad de formatos y registros literarios al alcance de todos, “en una mezcla ideal de literatura y editoriales emergentes que ayudan a impulsar, además de su comercialización que acerca el libro a la gente con una programación de debates, conferencias y mucha discusión”.

Cita de autores consagrados y emergentes

La presencia de Barcelona se basará en la fuerza de su bilingüismo, en la polifonía de su literatura, temas y editoriales. Todo ello escenificado en un estand de doscientos metros cuadrados rodeado de grandes librerías con diez mil ejemplares y espacios abiertos con un auditorio que programará debates, diálogos y entrevistas alrededor de su duplicidad lingüística. Subirats cuenta que darán a conocer la lengua catalana porque es menos conocida, “aunque a los argentinos cada vez les suena más el catalán gracias a series de televisión que han triunfado allá, como es el caso de Merlín“.

Será otro punto de inflexión para Barcelona, tras la invitación que tuvo Cataluña en 2007 en la Feria del Libro de Fráncfort. Así como en Fráncfort la literatura en catalán tuvo una gran presencia y permitió aumentar las traducciones, Batallé señala que “la presencia en Buenos Aires busca también potenciar el bilingüismo y mejorar la distribución de libros hacia Argentina y América latina, en general“. Mejorar la doble vía literaria.

Barcelona en Buenos Aires será la confluencia de autores consagrados, conocidos y emergentes. Un punto en el que hace énfasis Subirats, “es la presentación y promoción de voces nuevas en los diferentes géneros literarios que muestra la riqueza de la creación literaria”.

Sobre la ausencia de algunos escritores prestigiosos como Juan Marsé, Enrique Vila-Matas o Quim Monzó, Subirats asegura que muchos fueron invitados, pero declinaron “por diferentes motivos personales”. Iolanda Batallé añade que les habría encantado que hubieran podido ir, pero comprende sus diferentes motivos que van desde las muchas horas de vuelo desde España (catorce), “teniendo algunos ya más de 80 años”, hasta problemas de agenda o que están en momentos de concentración creativa.

La delegación incluye autores en español y catalán como Horacio Altuna, Xavi Ayén, Eva Baltasar, Paula Bonet, Maite Carranza, Flavia Company, Najat El Hachmi, Marina Garcés, Jordi Gracia, Gabi Martínez, Matías Néspolo, Miqui Otero, Alejandro Palomas, Javier Pérez Andújar, Jordi Puntí, Llucia Ramis, Care Santos, Jordi Sierra i Fabra, Sergio Vila-Sanjuán, Carlos Zanón… La lista completa de los 56 autores y 8 especialistas del sector con sus fotos la encuentras en este enlace.

La presencia de autores es fundamental. Habrá encuentros entre escritores y editores de Barcelona con los de la feria. “Ese diálogo personal es muy importante”, afirma Batallé, “porque facilita un posible enamoramiento literario entre autores y editores y agentes literarios de ambos lados”.

Editoriales en español y catalán



A la estrategia de seducción con los autores allí al charlar ellos con los lectores se suma la presencia de las editoriales. Una treintena de ellas, sin contar los grandes grupos editoriales. Sellos que editan en las dos lenguas y otras cuya base es el catalán.

Una de las más conocidas y emblemáticas brindará allí con los autores y lectores su medio siglo de vida: Anagrama. Entre sus novedades está el lanzamiento de la colección del 50 aniversario con 50 títulos de referencia con nuevas cubiertas en la que han participado libreros españoles y latinoamericanos, cuenta su editora Silvia Sesé. No faltará la “cara b” del catálogo de Anagrama a través del libro de su fundador, Jorge Herralde, Un día en la vida de un editor, y otras informaciones fundamentales. Además de actividades como el diálogo con Carlo Feltrinelli.



Junto a Anagrama estarán editoriales como Alba, Libros del Asteroide, Blume, Juventud y Rayo Verde. Además, otras más conocidas y muy prestigiosas en Cataluña y con gran proyección hacia el mundo hispanohablante, como por ejemplo Comanegra, creada en 2007. Su editor, Jordi Sala i Torrent, considera que la edición en catalán pasa por un buen momento debido a dos hechos que dan un panorama del estado de esa lengua: “Por un lado la escolarización en catalán: las personas que son capaces de leer en este idioma se acercan al 98% de la población catalana. Por otro lado, la aparición de pequeñas editoriales que tienen el catalán como idioma de referencia. La asociación EDITORS.CAT, asociación de editores en lengua catalana, está realizando una buena labor tanto con las instituciones como con los medios de comunicación para acompañar este crecimiento tanto con ayudas al sector como con una mayor presencia en los medios de los libros”. A ellos se suma La Setmana del Llibre en Català, el gran acontecimiento de los libros en este idioma, donde participan más de doscientos sellos.

Otra editorial clave es Club Editor que llevará sus libros traducidos al castellano haciendo hincapié en las traducciones castellanas de libros catalanes como La muerte y la Primavera, de Mercè Rodoreda, El último mono, de Lluís Maria Todó y Sicilia sin muertos, de Guillem Frontera; así como las traducciones del ruso de Maksim Ósipov de El grito del ave doméstica y de la obra de Nii Akywei Parkes El misterio del pájaro Azul. También, cuenta su editor Alejandro Dardik, buscarán “acuerdos de coedición de nuestros clásicos como Incierta gloria, de Joan Sales, y una antología de cuentos de Víctor Català que preparamos de cara al año que viene”. En cuanto a escritores emergentes, acompañarán a Eva Baltasar cuyo exitoso debut literario, Permafrost, fue bajo ese sello y en castellano la edita Literatura Random House con quién tendrán una serie de presentaciones en Buenos Aires y una lectura teatralizada de La Muerte y la primavera en un teatro fuera de la feria.

Mundo infantil y juvenil

No faltará el mundo infantil y juvenil con sellos de referencia como Edebé y Libros del Zorro Rojo. La directora de publicaciones de Edebé, Reina Duarte, se muestra “encantada de que la literatura infantil y juvenil sea una de las apuestas más importantes en este desembarco de Barcelona en Buenos Aires”. Edebé va con una presencia fuerte: Maite Carranza, Care Santos y Jordi Sierra y Fabra, con una dilatada y reconocida trayectoria en la literatura infantil y juvenil escrita en catalán. “Si para Sierra i Fabra supone un regreso y un nuevo encuentro”, dice Duarte, “para Maite Carranza y Care Santos es su primera visita y una oportunidad para dar a conocer su obra, participar en debates y encontrarse con sus futuros lectores”.

Ese capítulo de los lectores en Cataluña lo explica Fernando Diego García, de Libros del Zorro Rojo: “La existencia de ayudas a la edición, de un sistema de compras institucionales y de una importante red de librerías especializadas ayuda a alcanzar unas ventas que, sin ser espectaculares, nos permiten el desarrollo sostenible de un catálogo infantil en catalán. No obstante, no ocurre lo mismo con nuestro catálogo juvenil/adulto. Hemos hecho algunas pruebas y los resultados no han sido buenos. Al ser una lengua vehicular, para los niños lo más natural es leer libros en catalán; al menos hasta los diez o doce años, en Cataluña, la demanda del mismo título es cuatro o cinco veces mayor en catalán que en castellano”.

No sucede lo mismo con el lector adulto, agrega García, porque ese lector autónomo ya es en su gran mayoría bilingüe y lee tanto en catalán como en castellano, “lo que sumado a los altos costes de producción que conlleva el tipo de ediciones que hacemos nosotros —que casi siempre son en color— tornan inviable el mantenimiento de un catálogo juvenil/adulto en catalán. Nos encantaría editar todas nuestras obras para adultos en ambas lenguas, pero lamentablemente es un riesgo muy alto que no podemos asumir”.

Una gran oportunidad para ampliar mercado

Los editores invitados no dudan de que la Feria de Buenos Aires es una gran oportunidad para que las editoriales que solo publican la versión catalana compren y vendan derechos por parte de editoriales de países latinoamericanos. Recuerdan que el Instituto Ramon Llull dispone de ayudas a las traducciones del catalán a otras lenguas incluido el castellano. Reina Duarte destaca que “a la posibilidad de presentar las obras a editores argentinos, la cita editorial supone llegar a distribuidores de todos los países del cono Sur y que las obras de la LIJ escritas en catalán alcancen el gran mercado de lengua en castellano”.

Este último es uno de los cuatro ejes sobre los que se moverá en Buenos Aires Pol-len edicions. Su editor, Jordi Panyella Carbonell,tiene claro que buscarán acuerdos con editoriales latinoamericanas para hacer intercambio de derechos: “Poder publicar sus libros en Cataluña y nuestros libros en América sin necesidad de ir realizando envíos”.

Ellos estarán en el estand Cardumen que agrupa a editoriales que participan en la Feria del Libro de Buenos Aires de modo asociativo, colaborativo y cooperativo. “En la diversidad de propuestas”, añade Panyella Carbonell, “aprendemos a cultivar nuestras cercanías y ofrecemos una muestra representativa del panorama de la edición independiente actual. En él, se podrá comprar los libros de nuestro fondo”. Otro eje es la explicación de la experiencia del Espai Contrabandos de Barcelona(www.espaicontrabandos.com), donde “cincuenta editoriales independientes de pensamiento crítico disponemos de una librería en la que visibilizar nuestro fondo”.

No faltarán los distribuidores. Pujol & Amadó Export es una empresa que se dedica a la representación y exportación de editoriales españolas, sobre todo en temáticas de cómic y manga, álbum ilustrado infantil y académico-universitario. Bernat Pujol Amadó cuenta que ellos llevan viajando varios años a la Feria de Buenos Aires, “y siempre hay muchos editores de Barcelona, pero este año al ser ciudad invitada, va a ampliar mucho la presencia de los mismos”. Espera que este año sea un buen año pese a la mala situación económica de Argentina, “pero al ser una feria internacional, da posibilidades de ver a clientes de varios países latinoamericanos y Estados Unidos”.

Barcelona y su cultura en español y catalán ampliará su mapa influencia. A su leyenda literaria de autores catalanes y latinoamericanos y de otras nacionalidades que han vivido y viven allí, sumará el presente de voces emergentes de autores nacidos allí que escriben y crean en una o dos lenguas o son traducidos a la una y la otra y más porque son del territorio universal de la literatura. Se merece Barcelona seguir creando recuerdos y futuras nostalgias en la tierra y en los libros.

La presencia de Barcelona en Buenos Aires se sustenta sobre cinco pilares:

El estand, de 200 metros cuadrados con un audiotorio y rodeado de una gran librería de 10.000 libros de más de 700 títulos de 350 autores.

Los 78 invitados: 56 autores, 8 especialistas (críticos, periodistas…) y 14 artistas, a los cuales se sumarán los que lleven las editoriales.

Noche de la Feria, 27 de abril: la artista invitada es Silvia Pérez Cruz.

Tres exposiciones, dos en el recinto ferial y una en la ciudad: Visita Barcelona en 32 ilustracionesy La literatura catalana en el mundo (organizadas por la Fundación Ramon Llull); y Librería Cataluña: editorial Sudamericana y editorial Edhasa (organizada por el Ayuntamiento).

Programa profesional que incluye 130 actividades durante las tres semanas de feria.