Barcelona expedienta a Idealista y a otro portal inmobiliario por un alquiler sólo para españoles

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente sancionador de 90.000 euros al portal inmobiliario Idealista y a la inmobiliaria The New House Barcelona por publicar como requisito en un anuncio de alquiler que la persona arrendataria debía ser española.

En un comunicado este sábado, el consistorio ha explicado que lo considera un caso de discriminación en el acceso a la vivienda por razón de origen, y que es la primera vez que abre un expediente por este motivo.

El anuncio se publicó en junio, y un ciudadano lo comunicó a la Oficina per la No Discriminació del Ayuntamiento, que ha valorado que al exigir la nacionalidad española para arrendar un piso ‘excluía expresamente a otro colectivo, personas no españolas’.