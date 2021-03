Las escandalosas imágenes de un parque de Barcelona como si no hubiera 600 muertos diarios

Emilio Morenatti via AP

Emilio Morenatti via AP Un grupo de personas toca música sin distancia y pocas mascarillas en un parque de Barcelona.

El coronavirus ya ha causado más de 75.000 muertes en España y, tras distintas oleadas, subidas y bajadas, aún rozamos los 600 fallecidos diarios. Pero se ve que para algunos eso no es suficiente. Que si no les toca a ellos, esto no ocurre, es de mentira. Las imágenes captadas ayer domingo en un parque de Barcelona dejan claro que ni enterrando a mansalva hacemos pedagogía y que hay mucho irresponsable suelto.

Las fotografías las ha publicado Emilio Morenatti, jefe gráfico de la agencia Associated Press en España y Portugal. En ellas se ve a grupos de personas en una zona verde en un número considerablemente mayor del recomendado para las reuniones de personas que no sean del mismo núcleo de convivencia, sin respetar la distancia mínima de seguridad de metro y medio, y sin mascarilla. Quien la lleva, excepcionalmente, la tiene bajada.

A ello se suma que muchas de las personas reunidas en este parque están tocando instrumentos, también de viento, una práctica con mayor riesgo potencial de propagación del virus.

“Así nos va”, dice un tuitero, reaccionando a las imágenes. “Qué penita tener la cabeza así”, replica otro. ”¿A qué velocidad lanzarán aerosoles y miasmas los de los instrumentos de viento?”, se cuestiona uno más.

Una estampa poco edificante.