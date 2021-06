Barcelona se indulta de puente y en la playa

¿Queda alguien de aquí por el centro? Por la Gran Via de les Corts Catalanes , muy cerca del hotel Palace, va con sus cascos Sergi, un joven de 27 años, que se dedica a la comunicación corporativa. ¿Qué opina en este primer día tras los indultos? “Es un paso adelante, estoy a favor”, responde. “A nivel de calle se vive con normalidad”, dice mirando a su alrededor.

Puente aéreo informativo a Barna. Timoteo tiene un quiosco en Urquinaona , vivió allí mismo los últimos altercados y las jornadas de barricadas cuando se supo la sentencia. Cuenta que la venta de mascarillas y productos con la estelada “está un poco quemada”. Pero cree que se debe más a la época de pandemia y está convencido de que se volverá a intentar un 1-O, aunque la “gente no tiene tanta ilusión”. A él todo le recuerda a Rebelión en la granja, de George Orwell.

Reflexiona con la vista puesta en el futuro: “Esto va a calmar un poco, pero no se soluciona del todo”. Y es que, prosigue, es un “tema muy complejo”. Por lo menos, entiende, parece que ahora hay “voluntad”: “La carrera sigue, quedan pasos”. Lo que sí vaticina es que no habrá otro 1-O: “las dos partes intentarán otras vías”. Con otro factor: la pandemia ha cambiado muchas cosas y la gente está más preocupada por la situación del covid.

“Amnistía y referéndum”, es lo que contesta Marc, en el carrer de Casp, cuando se le lanza la pregunta sobre si le gustan los indultos. Esta es la tónica que sigue el independentismo, rebajar la decisión del Gobierno y pedir estas dos medidas, como han hecho Pere Aragonès y Oriol Junqueras. El independentismo no ha querido montar un espectáculo con la medida de gracia, como sí había acostumbrado durante años con las grandes manifestaciones de la Diada, los actos simbólicos por la independencia o los multitudinarios cierres de campaña en la Avenida de Maria Cristina.

Los perdonados querían pasar tiempo con sus familias, descansar, organizarse para los próximos meses. Y también en la mente de la Generalitat está una cita de máximo nivel: la primera reunión en La Moncloa entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès el próximo martes. Este es un paso previo para luego convocar la Mesa de Diálogo, aunque el Gobierno central no prevé que sea inmediatamente. El líder de la oposición en el Parlament, Salvador Illa, pide en una entrevista en El HuffPost que Aragonès dé un primer paso y convoque una Mesa entre partidos catalanes.

Vuelta a la calle. Por Via Laietana van Joan y Marta. Ellos dicen que “pasan” de temas políticos: “La gente está quemada”. Son de Barcelona y comentan que tras estos meses “la gente está más pendiente de poder ir a un restaurante”. “La gente quiere la independencia...”, dice él, pero ella le corta: “O no...” Ambos coinciden en una cosa: “Pero no con estos políticos”. Él continúa: “Era el momento de apretar a Sánchez y no lo hace la Generalitat”, lanza, para luego quejarse de los impuestos que cree que vendrán.

Barcelona se indulta de puente y en la playa. Empieza una nueva etapa, pero nadie sabe qué pasará. No era día para pensarlo.