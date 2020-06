La historia real tras esta emocionante foto: "Es un tratamiento y no un capricho del paciente"

“Hace un año y medio implementamos unas medidas de humanización, entre las que se encuentran los paseos, ya que no aprovechábamos la ubicación tan maravillosa que tenemos. Esto no busca cumplir sus deseos. Es un tratamiento, como poner un antibiótico, para mejorar el estado del paciente. Sobre todo, el físico y el mental, que son igual de importantes que todo lo demás. Ven el mar, el sol, la gente, que todo sigue... Les da muchas energías”, afirma García, que cuenta que también quitaron los horarios de la UCI para familiares y que Helena ya lleva varias semanas visitando a su marido en el hospital.

“El traslado lo hacemos como si fuera uno normal. Llevamos su ventilador si hace falta, sus drenajes, el monitor y todo el material correspondiente. Cruzar la calle nos cuesta cinco minutos”, añade.

García subraya que no solo sirve para romper con la rutina del paciente y liberarlo, también ayuda a los sanitarios, que no dudan en apuntarse a la excursión si la situación está tranquila. “Solemos ser cuatro y, si el servicio está muy bien, salimos alguno más porque es muy placentero para nosotras. Nunca hemos tenido ningún problema ni hemos tenido que usar el material de emergencias”, detalla.

Actualmente y con solo tres pacientes de covid-19 ingresados en la UCI del hospital del Mar de los que solo uno llegó por complicaciones de esta enfermedad, esperan ir saliendo con más frecuencia.

Aunque la mayoría de la gente se ha emocionado con este gesto, también ha habido personas que lo han considerado como una imprudencia y han afirmado que puede llegar a ser peligroso.

“Es normal que a alguno tenga miedo. Por redes nos dijeron que cómo se nos ocurría. Es normal, pero recalcamos que es un tratamiento y no un capricho de cumplir un deseo del paciente”, se defiende.

Una queja enérgica por la sanidad pública

Pocos minutos después de que Isidre y el equipo regresara al hospital este miércoles, se conoció la noticia de que los sanitarios españoles habían sido premiados con el galardón Princesa de Asturias de la Concordia 2020. La Generalitat también acordó por unanimidad otorgarles la Medalla de Honor.

Sin embargo, García es una de las sanitarias que pide que estos premios o reconocimientos vayan acompañados de unas mejores condiciones laborales.

″Yo no quiero premios, ni Princesa de Asturias ni nada. Quiero que mi compañera que lleva doce años haciendo suplencias a golpe de teléfono tenga un contrato fijo y estable. Que nos devuelvan el porcentaje que nos quitaron con la primera crisis. No quiero que me den ahora 2.000 euros de plus, solo que me paguen los festivos en los que trabajé 12 horas correctamente, que nos los están pagando como de siete”, se queja amargamente García.