Barceloneando

Qué alegría ir a ver el pesebre de la plaza Sant Jaume y constatar un año más la devoción tan barcelonesa por opinar, la veneración por la discusión diletante, el eterno discrepar sobre gustos y estética.

Este año el belén lo ha realizado la escenógrafa Paula Bosch y se ha inspirado en las cajas que en lo alto de los armarios o en el altillo custodian hasta el año que viene las figuras del pesebre y corchos y casetas, bolas y guirnaldas, adornos y árboles... se permite licencias poéticas e incluye canelones y capones; plantas efímeras como el muérdago o el acebo. Lleno de detalles, es entretenidísimo de mirar; y entrañable: es fácil encontrar pedazos de infancia que han quedado atrás para siempre.

(Es recomendable que quien sea amante de las tradiciones pretendidamente inamovibles, en lugar de ir a la plaza del Ayuntamiento a hacerse mala sangre, se acerque al pesebre del museo Frederic Marès o al de la Catedral —por citar dos que están justo al lado— o se deleite con la exposición de dioramas de la parroquia de Betlem.)

Qué gozo ir a la plaza Sant Jaume y poner la oreja al peculiar dejarse llevar barcelonés. Constatar una vez más que, si se trata de su ciudad, gente que no se conoce y que en otras ocasiones no hablaría entre sí, espontáneamente dialoga y opina. Este año, el belén no ha despertado reacciones tan furibundas como otros años desde que Ada Colau es la alcaldesa. Por lo que pude escuchar, era más la gente a quien el pesebre gustaba que a la que no, tanto si era personal indígena como foráneo.

Lo resumió muy bien una señora que decía a las amigas con quien había ido a verlo y discutirlo: «No es un pesebre, pero me gusta». Un espontáneo que iba con su mujer al escucharla intervino: «Estoy totalmente de acuerdo con usted». Y sin solución de continuidad (¡como me gusta colocar esta expresión!): «Aunque siento estar de acuerdo con una mujer en algo». Algunas risas por parte de algunas de las mujeres.