Barcelonejant

Quina alegria anar a la plaça de Sant Jaume i parar l’orella al peculiar deixar-se anar barceloní. Constatar un cop més que, si es tracta de la ciutat, gent que no es coneix i que en d’altres ocasions no parlaria entre si, espontàniament dialoga i opina. Aquest any, el pessebre no ha despertat reaccions tan furibundes com d’altres anys des que Ada Colau és l’alcaldessa. Pel que vaig poder sentir, el pessebre agradava a més gent que no pas desagradava, tant si la gent era indígena com forana.

Aquest any el pessebre l’ha realitzat l’escenògrafa Paula Bosch i s’ha inspirat en les capses que dalt de tot dels armaris o a les golfes custodien fins l’any que ve les figures del pessebre i suros i casetes, boles i garlandes, cucs i arbres..., es permet llicències poètiques i hi inclou canelons, galets o capons; plantes efímeres com el vesc, el boix grèvol o el galzeran. Ple de detalls, és entretingudíssim de mirar; i entranyable: és fàcil trobar-hi retalls de la infància que han quedat enrere per sempre més.

Quin goig anar a veure el pessebre de la plaça de Sant Jaume i constatar un any més la devoció tan barcelonina per opinar, la veneració per la discussió diletant, l’etern discrepar sobre gustos i estètica.

Aplicarem la regla de la inversió i imaginarem una senyora que diu a un senyor: «Estic totalment d’acord amb vostè, encara que em sap greu estar d’acord amb un home en alguna cosa». No sé com haurien anat les rialles.

Tot i que no tan popular, un altre tema clàssic és la il.luminació nadalenca. Sobretot hi opinen, i força, els comerços. Voraços i àvids, mai en tenen prou i sempre en reclamen més i més (¡Compreu, compreu, fins que rebenteu!). És un exemple perfecte de per què la crisi climàtica no té deturador i només farà que agreujar-se, que aturar el malbaratament energètic i monetari no interessa a gairebé ningú, que la pol.lució importa un rave. Aquest any al llarg i ample de l’Estat la despesa en lluminàries ha pujat un total de 17,15 milions d’euros. Madrid s’ha patejat més de 3,1 milions d’euros; Vigo li va al darrere i hi ha dilapidat més de 1,1 milions.

Estic francament contenta que Barcelona ocupi la posició 39a per molt que hi hagi comerciants i altra gent que pensin que la ciutat es veu trista i fosca i no llueix ni enlluerna i proclamin que és un signe més d’una suposada decadència. (S’assembla perillosament a les alarmes que salten quan es fabriquen una mica menys de cotxes, tot i saber que és insostenible que n’hi hagi tants i que s’hauria de potenciar el transport públic i reduir el nombre de cotxes privats. Aquesta és l’autèntica i més profunda misèria de la política habitual.)

Aquest any tenim tema nou: les targetes d’autobús. Comencem malament ja amb els noms. La T-Mes passa a dir-se T-Usual; mira que és pràctic i inequívocament entenedor que si dura un mes es digui T-Mes, no ho deuen trobar, però, prou frívol. I a la T-10 li han engiponat el nom de T-Casual; els deu semblar una denominació més «moderna». S’ha de fer constar que la T-10 és la més utilitzada de totes: no tenia data de caducitat i la podia usar més d’una persona; la seva substituta només és vàlida durant un mes i, a més a més, és unipersonal.

Arran de les protestes, han rectificat i s’han tret de la màniga la T-Familiar, no és unipersonal però és més cara que la T-Casual i només és vàlida durant un mes. En fi que hem fet un gran negoci.