Bárcenas dice haber negociado su silencio con dos miembros del PP, uno de ellos de la Junta Directiva

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha afirmado, en una entrevista que hoy publica el diario El Mundo, que ha negociado “enterrar el ‘hacha de guerra’ con el PP” con dos personas muy vinculadas al Partido Popular actualmente.



“Ha habido una negociación -afirma Bárcenas- llevada a cabo por un íntimo amigo mío con dos personas muy vinculadas al PP actualmente, en las que a cambio de enterrar el hacha de guerra con el PP, se me ofrecieron unas contrapartidas muy claras que, una vez más, y empiezo a estar acostumbrado, los interlocutores del PP no han cumplido”.



En la entrevista, Bárcenas dice sentirse engañado después de haber mantenido conversaciones con el partido para no tirar de la manta y sitúa en ellas por primera vez a dos miembros vinculados con el PP actual cuya identidad, al igual que la de su represente en la negociación secreta, todavía no quiere desvelar, según El Mundo.