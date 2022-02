Javier Bardem: "Estoy muy contento, especialmente por Penélope. Lo mío no tendría sentido sin lo suyo"

MILA FERNÁNDEZ Javier Bardem, en la rueda de prensa tras conocerse su nominación a los Oscar por 'Being the Ricardos'.

“Estoy muy contento por unas cosas y muy tristes por otras”, ha comenzado reconociendo. Su mayor pesar, que El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, no haya conseguido una nominación a Mejor película extranjera: “Tenía mucha esperanza de que estuviese en ese quinteto final”. Quizá se le pase el mal sabor de boca en los Goya de este sábado , en los que la cinta parte como favorita con 20 candidaturas.

El cine español ha hecho historia este martes cuando se han leído las nominaciones a los Oscar 2022 . Cuatro candidaturas suma nuestra industria, entre ellas la de mejor actor protagonista para Javier Bardem, por Being the Ricardos, y la de mejor actriz protagonista para Penélope Cruz, por Madres Paralelas.

“Estoy muy contento, especialmente por Penélope. Lo mío no tendría sentido sin lo suyo”, ha asegurado el intérprete, que ha alabado lo conseguido por su mujer por ser la tercera vez que está nominada por un papel en español. “La mía me ha hecho mucha alegría y la suya me ha parecido histórica”, ha recalcado.

“Yo no he reaccionado hasta que ha llegado lo suyo”, ha añadido, con un “estamos flipados”. La pareja estaba junta, viendo la televisión “abrazaditos, recordándonos lo importante, que ya es un privilegio y un honor trabajar, y más en proyectos como éstos”. “Estamos muy contentos y muy conmovidos y recibiéndolo con toda la serenidad que es posible”, ha comentado.

El recuerdo a su madre, la fallecida Pilar Bardem ha estado presente en todo momento, de la que se acuerda “todo el rato” y de quien siempre lleva un anillo. “Tampoco recuerdo un momento en general en el que no me acuerde de ella es mi madre”, ha puntualizado.

“He hablado con ella antes y después, como siempre lo hago, y se lo he dedicado a ella”, ha añadido.

Sobre qué supone estas nominaciones españolas, ha insistido en lo que suponen para nuestra industria cinematográfica: “Cuando vienen se quedan alucinados con la calidad de la industria. No digo que habría que apoyarlo más, habría que criminalizarlo menos”.