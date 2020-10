Las barras de labios, las otras damnificadas por la pandemia

Ahora mismo, los labiales que más se venden son aquellos más hidratantes. “Hoy en día la tecnología juega a nuestro favor ya que contamos con labiales no transferibles, de larga duración… contamos con referencias en el mercado que no tienen por qué ser un incordio a la hora de llevar mascarilla”, sentencia Ugarte, que cree que la pandemia no desterrará las barras de labios.