Batet anuncia que la Mesa del Congreso avala el resultado sobre la reforma laboral

“Los errores en el voto no dan lugar a repetición o corrección alguna”, ha subrayado aludiendo al análisis realizado por los servicios jurídicos de la Cámara . En dicho documento, ya se había desmontado el argumentario de los populares y resuelto que el voto de Casero era “irrevocable”.

No obstante, Batet no se ha quedado ahí y ha explicado que su intervención ante los medios también estaba motivada para denunciar las descalificaciones vertidas sobre los profesionales del Congreso de los Diputados”, ante formaciones como el PP, cuyo presidente, Pablo Casado, llegó a insinuar incluso que Batet podría haber prevaricado .

“Lo que me trae aquí no es presentar el acuerdo”, ha explicado para señalar que “podrán criticarse sus argumentos, pero no se pueden desacreditar a unos profesionales que desarrollan su trabajo”, así como “cuestionar su honestidad”. Asimismo, Batet ha hecho una firme defensa institucional al explicar que ”toda institución y quienes la integran necesitan, necesitamos, respetar sus propias normas y a quienes profesionalmente se ocupan de interpretarlas y aplicarlas”.

Se trata de un mensaje directo a los populares, a pesar de que Batet ha subrayado que no pretende “dirigirse a quienes practican este modo de hacer político”. La presidenta del Congreso ha explicado que se dirige “a los ciudadanos para decirles que en las instituciones existen personas responsables que ya estaban cuando yo llegué y que continuarán en esta casa”.