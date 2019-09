'Be good, be kind, be yogui'

Hola, me llamo Nora y soy madre y abuela. Además de esto ofrezco cursos de formación para profesores de yoga e imparto clases y sesiones para todo tipo de personas. También soy maestra de Reiki y masajista terapéutica. Ah, y me encanta la danza y el canto...

¿Quién era Nora Belton antes de llegar a Ibiza? Una bailarina de danza moderna que viajaba por el mundo, descubriendo la riqueza de culturas diferentes y componiendo canciones.

Estuviste siete años bailando en París. ¿Cómo termina una californiana como tú danzando por la capital del Sena? Después de terminar los estudios solté las riendas, me liberé y decidí hacer lo que mi corazón me pedía: bailar y tocar percusión. En ese momento me enamoré de un francés que vino a verme a una de mis lecturas de poesía y un año más tarde nos fuimos a vivir a París, donde anteriormente yo había pasado un año en la Sorbona. Allí estuve del 78 al 84 bailando y tocando música. ¡Una vida de artista!

¿Cuándo viniste a la isla por primera vez y por qué te quedaste? Me escapé un invierno de París buscando una isla donde me habían dicho que la gente era “libre”: Formentera. Pasé 10 días allí y cuando volví a casa no paré de tener sueños extraños que me impulsaron a volver. El aire y el agua, la naturaleza, la luz extraordinaria y la sensación de nunca tener miedo y nunca estar perdida... Todo eso me arropó.

¿Qué cosas “legales” echas de menos de aquella Ibiza de los años 80? La sensación de nunca tener prisa. El no saber con quién o con qué te vas a encontrar. El agua de manantial. La vida sin el teléfono en la mano. La generosidad anónima de los vecinos. Las paellas en el campo.