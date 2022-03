“Tenía a un tío obsesionado con mis pies. Entonces quería que le mandara una foto de mis pies. Y te prometo que me planteé llegar a mandarle la foto de los pies. Digo: ’Bueno, si le hace feliz”, ha contado la política a Thais Villas en un reportaje en El Intermedio.

Fanjul ha asegurado que es ella misma quien administra sus cuentas en las redes sociales: “Además contesto a todo el mundo. Y utilizo las redes para quedar con gente que no conozco. Si me pilla bien ese día pues quedo con él, sea mujeres, hombres, me da igual con 20, con 40”.