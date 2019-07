Beasain se vuelca con una joven que denuncia haber sufrido una agresión sexual

La Ertzaintza investiga un delito de agresión sexual contra una joven cometido este sábado en la localidad guipuzcoana de Beasain aunque por el momento no se han producido detenciones relacionadas con el caso, ha informado este domingo el Departamento de Seguridad.



Los hechos, que fueron denunciados por la víctima y sobre los que la Policía autonómica vasca no ha ofrecido más detalles, tuvieron lugar en la madrugada del sábado.



Cientos de vecinos han participado este domingo en una multitudinaria concentración convocada por el Ayuntamiento de la localidad para condenar los hechos y mostrar su solidaridad y apoyo a la víctima y su familia.



Tras una pancarta con la leyenda “Beasain dice no a la violencia sexista” sujetada por el alcalde de la localidad, Aitor Aldasoro, el presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena, y representantes municipales, la protesta se ha desarrollado en silencio, interrumpido por los aplausos de los asistentes en varias ocasiones.