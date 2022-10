Beatriz Cazurro: "Los chavales que acosan en el fondo se sienten mal, son víctimas también"

Me da un poco de miedo la palabra corregir porque suele ir muy ligada a regañar, castigar… Es más reflexionar y acordar cosas nuevas. Un ejemplo muy claro, cuando un niño pega se trata de poder explicarle: ‘Mira, me has pegado, me duele, no me gusta… ¿Qué vamos a hacer a la próxima, cómo te ayudo a que no pegues?’. Pero lo que no terminamos de entender es que para que los niños aprendan a regularse y a no tener comportamientos inadecuados, necesitan que nosotros estemos tranquilos y así ayudamos a su sistema nervioso a poder tranquilizarse. De esta forma, cuando tengan picos de emociones muy grandes, nosotros con nuestro trato, nuestro tono y nuestra manera les ayudamos a bajar, y esto se automatiza y terminan haciéndolo solos. Cuando conectamos y les ayudamos a regularse, es más fácil que desaparezcan esos comportamientos. Es neurobiología y está plenamente documentado. Tiene que ver con zonas del cerebro que se configuran de diferentes maneras, con la conectividad del cerebro, el sistema nervioso autónomo…