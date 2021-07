Beatriz Montañez denuncia lo que le ha ocurrido tras desvelar su nueva vida: "He tenido miedo"

La periodista Beatriz Montañez volvió a acaparar titulares la pasada primavera tras años alejada de la televisión porque publicó su libro Niadela (Errata Naturae), en el que cuenta cómo es su nueva vida viviendo sola en una casa en mitad del bosque y en la que estuvo durante un tiempo sin luz ni agua caliente.

La presentadora abandonó El Intermedio, de La Sexta, en diciembre de 2011 y poco después quiso cambiar radicalmente de vida. Ahora ha denunciado en una entrevista en A vivir, de la Cadena Ser, lo que está teniendo que soportar desde que reapareció en los medios.

Montañez ha pedido a todo el mundo que “nadie intente venir si no ha sido invitado”. “Ha sido muy frustrante sentirme vigilada en mi propia casa y por primera vez en cinco años. Donde no he sentido miedo de la naturaleza, sí lo he sentido con las personas que me observaban y me vigilaban, y se convertían en intrusos dentro de mi propio hogar”, ha lamentado.