Beatriz Rico carga duramente contra una revista: "Manipuláis las fotos, ¿verdad?"

Beatriz Rico no se corta en Twitter. La actriz ha cargado contra políticos en la red social, ha respondido a los comentarios obscenos de sus seguidores e incluso ha mostrado su repulsa hacia las pseudociencias.

Este lunes, Rico ha criticado a la revista Cuore por unas imágenes suyas en la premiere de la cinta de Santiago Segura Padre no hay más que uno. En los característicos bocadillos de la publicación escriben: “Qué feliz me hace salir en Cuore aunque sea en las páginas verdes”. Y añaden otro análisis de su estilismo en el que no la dejan demasiado bien debido a comentarios como que “se ha superado en su reaparición” y que sus botas están “para tirar”.

Estos comentarios, la supuesta “reaparición” y la foto de ella en el photocall —algo más oscura de la de agencia que adjunta en el tuit— no le han hecho ninguna gracia a Rico.

“A la izquierda, foto del estreno. A la derecha foto del mismo estreno con comentarios ofensivos de la ‘revista’ Cuore. Manipuláis las fotos, ¿verdad? Ah! Hacía “un siglo” que no me veíais porque trato de no ir a los photocalls dónde estáis vosotros. Qué triste vivir de esto”, ha escrito en el tuit que acumula más de 5.000 me gusta en 14 horas.