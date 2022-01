Beatriz Rico da a Pablo Casado una de las respuestas más crudas con solo dos fotos

Casado afirmó que tanto la intensiva como la extensiva, y tanto la de vacuno como la de bovino como las avícolas y la de porcino, “cumplen con una normativa muy estricta”.

Además aseguró que si al ministro de Consumo, Alberto Garzón, no le gusta lo que tendría que hacer es cambiarla. “Y si al PSOE le parece que aquí se maltratan animales. A mí no me lo parece, sinceramente. Y, además, tampoco me parece que contaminen”, afirmó.

“La ganadería intensiva y esas granjas, que además están ahora muy... tecnificadas, incluso digitalizadas, aprovechan incluso... eeeeh.... los... ehhh..... residuos de los animales para utilizar biocombustibles por ejemplo para la refrigeración o el procesamiento de los procesos, valga la redundancia”, zanjó.