La periodista Arantza Prádanos hizo su sueño realidad en otoño de 2015 cuando recorrió las islas del Caribe guiada por un buen compañero de viaje: el ron. Un reto personal, una excusa perfecta para lanzarse a recorrer Barbados, Martinica, Dominica, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba; y eso que no le gusta mucho el ron por ser una bebida dulce, pero la motivación del viaje fue otra: “Vine en busca de historias, una intuición un tanto peliculera, pero la realidad es mucho mejor, tiene más alicientes y mejores historias”.

Arantza nos desvela el original nombre del libro: “En otro viaje, todas las tardes iba con mi marido a un bar en Oaxaca (México), por cierto, una maravilla colonial, y Fernando pedía un ron y yo un tequila, y siempre el camarero me ponía el ron a mí y el tequila a mi marido; hasta que el último día le pregunté que por qué me ponía el ron siempre a mí… y respondió que el ron es una bebida para señoritas, con el consiguiente enfado de mi marido. Para un mexicano el orden natural es el tequila para el macho (siempre supe que ese tenía que ser el título del libro)”; “el humor es lo único que nos permite sobrevivir”, afirma divertida.

La reseña del libro te sumerge en sus páginas: “Las Antillas. El Caribe. Una fantasía bañada en aguas turquesas, rayos de sol y ecos de percusión a la sombra de palmeras. El sueño luminoso de las vacaciones perfectas para pálidos occidentales. La fanfarria alegre y hedonista bajo la que palpita una región surcada de cicatrices. El paraíso turístico se ve de otra manera lejos de la tumbona. Mochila al hombro, toca lidiar con transportistas locos, mosquitos del zika y moscones de otro género. Y si todo viaje necesita faro y guía, ¿por qué no el ron? Omnipresente, identitario, destilado con sangre y lágrimas negras, fogueado en los siete mares como bebida de lobos de mar. Caribe español, inglés, francés, holandés, no hay isla que no se proclame patria del mejor ron.