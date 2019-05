Begoña Villacís dará a luz el viernes a una niña que se llamará...

La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha anunciado este miércoles que adelantará el parto de su tercera hija y dará a luz el viernes de esta semana a una niña llamada Inés.

Así lo ha anunciado esta mañana ante los medios en la pradera de San Isidro, donde ha pedido al santo “salud” y “felicidad” para su hija y “que todo salga bien, en todos los sentidos”.

Villacís no ha precisado cuánto tiempo estará apartada de la campaña electoral, pero ha asegurado que el domingo 26 de mayo ejercerá su derecho al voto de manera presencial. “Voy a ir a votar como sea”, ha declarado.

“Finalmente voy a tener que adelantar el nacimiento de mi bebé, tal y como me han aconsejado mis médicos, al ser mi tercera cesárea (...) al final no he podido aguantar más, que es lo que yo hubiese querido, pero aquí hay que hacer caso a los que saben”, ha explicado la candidata.

Ha añadido, además, que en principio tenía previsto salir de cuentas el 1 de junio, pero sus médicos le han sugerido que adelante el parto dos semanas.

“Estoy deseando ver la carita de mi bebé (...) sé que estamos en campaña electoral, pero hay acontecimientos que lo superan”, ha confesado Villacís, que ha reconocido estar “muy emocionada” y “muy ilusionada” ante su inminente maternidad.

Villacís ha manifestado su confianza en que su “equipazo” se haga cargo de la campaña mientras ella guarda reposo, y ha valorado positivamente las últimas encuestas publicadas en distintos medios, pese a que buena parte de ellas apuntan a la posibilidad de que Manuela Carmena pueda gobernar con su plataforma, Más Madrid, apoyada por el PSOE.

“Ciudadanos vence hasta a las encuestas”, ha afirmado la candidata, quien ha recordado que “nadie anticipaba los resultados” cosechados por su formación en las últimas encuestas catalanas, andaluzas y generales, y ha añadido: “Todas las personas que creamos en un proyecto alternativo al populista que tenemos hoy en día nos tenemos que movilizar”.

Por último, ha aprovechado para desear un feliz día de San Isidro a todos los madrileños, y ha alegado que “lo bueno que tiene Madrid es que aquí cabemos todos”, por lo que cualquiera que se acerque a la pradera es, a su juicio, madrileño.