Begoña Villacís retrata a Vox como nunca lo había hecho

“Lo que uno no puede pretender es tocar los gastos, pero no los ingresos”, ha señalado, para, a continuación, calificar esta actitud de “absurda”. Muy tajante, ha argumentado que “lo que no se puede hacer es comportarse como si uno estuviera en segundo de la ESO”.

Tras definir este tipo de política como “inútil”, no ha dudado, después, en mencionar con el dedo al grupo: “Hoy hay mucha gente que se está empezando a pregunta para qué sirve Vox. Vox no sirve para nada”.

Y refiriéndose directamente a ellos, ha seguido su alegato diciendo esto: “Les pueden decir a todos que votarles no ha servido para nada, porque no han querido influir en las propuestas, no se han sentado (a negociar) y no han presentado enmiendas”.