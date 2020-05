Belén Estaban hace churros en directo, acaba llorando y se hace 'trending topic': hay que ver el plato para entenderlo

Belén Esteban lleva confinada en su casa de Paracuellos del Jarama (Madrid) desde que comenzó el estado de alarma. Pero eso no ha impedido que siga colaborando con Sálvame.

De hecho, la televisiva tiene una sección fija en el programa en la que, desde la cocina de su propia casa, prepara algunos platos. Este jueves se ha remangado y se ha dispuesto a preparar unos churros. Pero la cosa ha acabado en drama nacional: Belén Esteban llorando por el calamitoso resultado y convertida en trending topic.

¿Qué ha ocurrido? Según ella misma, ha fallado en la masa, que le ha salido “blandengue”. “Lo he jorobado, creo que he echado más agua de la que correspondía”, ha dicho entre gritos y lloros. “Me cago en esta máquina que he comprado de mierda”, se ha lamentado. Pero justo después le ha salido, por fin, un churro en condiciones.

Una recompensa después de varios intentos en los que sólo logro esto, que la presentadora, Carlota Corredera, definió como “más que churros, pequeñas cagaditas”: