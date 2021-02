Belén Esteban abandona 'Sálvame' llorando tras una monumental bronca de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban han protagonizado este martes una durísima bronca en pleno directo de Sálvame, el programa vespertino de Telecinco.

La princesa del pueblo ha mostrado su cabreo porque han publicado una foto suya en las redes que no era de su agrado. El programa le ha mandado esa foto al presentador para que se la mostrara al resto de colaboradores, algo que no ha gustado nada a Belén Esteban.

“Soy yo, lo estoy viendo, pero bueno no pasa nada”, ha dicho mosqueada la colaboradora. ”¿Te has enfadado?”, le ha respondido el dueño del cortijo. “Es que yo no me cachondeo de fotos tuyas ni se las voy enseñando a nadie, sinceramente”, se ha quejado ella.

“Si a ti esto te molesta, yo no lo vuelvo a hacer. Te pido perdón. Me sabe muy mal que te quedes así”, ha afirmado después el presentador, que ha explicado que si la persona afectada no se ríe con la broma la situación ya no le hace gracia.

“Si yo no lo paso mal, lo que me sorprende es que le enseñes la foto a Kiko, porque yo tengo de ti muchísimas cosas y en mi vida, en mi vida, a nadie le he enseñado nada tuyo”, ha dicho la colaboradora.

Unas palabras que el presentador ha tomado como una amenaza y por las que ha estallado: “Me parece muchísimo peor esto que acabas de decir tú ahora, porque esto era una idiotez que tú has sacado y que nadie sabía a lo que te referías. Y que tú salgas diciendo que tienes fotos mías, me da cuenta del nivel de persona que eres. Yo eso jamás te lo hubiese hecho a ti. Jamás. ¿Te estoy diciendo de manera clara perdón, no eres capaz de aceptar la disculpa y encima me dices que tienes fotos mías? Mira tía, paso. Ahora sí que paso, me has demostrado cómo eres. Me vas a venir tú a decir a mí que tienes fotos mías avergonzándome. De mí puedes enseñar lo que te salga de las narices, pero ese tipo de comentarios a mí me demuestran qué clase de persona eres. Por si acaso me faltaba conocerlo”.

Y ha proseguido: “Venga ya las tonterías estas. No me vengas con amenacitas, ni con nada. ¿Porque aquí sólo se te aceptan las disculpas a ti cuando te equivocas? ¿Eh? ¿Tienes la potestad de pedir perdón y que la otra persona lo acepte? ¿Eres tú quien dicta esto sí o esto no? Pues chata, conmigo no”.

En ese momento, Belén Esteban ha abandonado el plató mientras Vázquez decía: “Y no me llores porque me da igual, que ya sé que el lloro queda muy bien en cámara. ¡A tomar por saco la bicicleta! ¡A tomar por culo hombre!”.