Belén Esteban estalla por lo que ha visto al llegar al aeropuerto: "Es vergonzoso"

Belén Esteban ha vuelto de sus vacaciones estivales en Tenerife clamando contra los políticos a su llegada al aeropuerto de Madrid. La colaboradora de Sálvame se ha quejado de las escasas medidas de seguridad que se ha encontrado.

“Alucino con las medidas de seguridad de mierda del aeropuerto de Madrid. Es vergonzoso. Tanto que dicen de medidas de seguridad que me expliquen cuál, porque a mí no me han hecho nada. Ni a mí ni a todo el avión que era grande que veníamos.

Esteban ha insistido en que no le han hecho ningún test PCR ni a ella ni a ninguno de los pasajeros del “enorme” avión en el que ha volado desde Tenerife, donde ha pasado unos días junto a su pareja y amigos.

“Todos juntos y una hora esperando las maletas, que me parece muy bien, pero que empiece ya en el aeropuerto, que es por donde entra todo. A ver las medidas del aeropuerto dónde están”, ha sentenciado.