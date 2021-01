Belén Esteban estalla tras las últimas imágenes en plena pandemia: "Vergonzoso"

Más de 400 muertos diarios por coronavirus en España y las imágenes de fiestas ilegales se siguen repitiendo. Tras la repercusión del último vídeo de al madrileña sala Teatro Barceló, Belén Esteban ha dicho basta y ha decidido sumarse a su compañero en Sálvame (Telecinco) Miguel Frigenti y denunciar públicamente en redes este tipo de comportamientos.

“Voy a empezar a publicar todo lo que vea relacionado con fiestas ilegales. Vergüenza os tendría que dar”, ha escrito en un storie de su cuenta de Instagram.

La colaboradora de Mediaset ha compartido varias imágenes, entre ellas la del famoso cumpleaños de Zayra Gutiérrez, hija de Guti. ”¿No os da vergüenza?”, ha escrito junto al vídeo.

“Basta ya de fiestas ilegales, ESTÁ MURIENDO GENTE, ¿nos lo podemos tomar ya en serio?”, ha añadido en un vídeo sobre el que ha escrito “vergonzoso”.

El potencial de los colaboradores de Sálvame en redes sociales es tal que Miguel Frigenti fue uno de los encargados de denunciar públicamente y dar a conocer las imágenes del pasado jueves en el Teatro Barceló. Aunque ha admitido que tras hacerlo ha llegado a sufrir amenazas.

“Después de denunciar públicamente que en una fiesta no se cumplían las medidas de seguridad, he recibido una serie de mensajes, la verdad muy desagradables, con amenazas... Bueno, aunque de normal paso de estas cosas, cuando hay amenazas creo que no hay que tolerarlo ni consentirlo. El hecho de salir en televisión y ser una figura pública no le da derecho a nadie a amenazarte. He decidido ir a la comisaría y poner una denuncia”, ha señalado.