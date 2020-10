Belén Esteban se arranca con estas palabras sobre Felipe VI en pleno 'Sálvame': "Qué a gusto me he quedado”

Belén Esteban, la popular colaboradora de Sálvame y de otros programas de Telecinco, se defendió este miércoles durante el programa a Felipe VI con un breve alegato.

Tras un corte publicitario, Kiko Matamoros, otro colaborador de la casa, afirmó que la princesa del pueblo estaba dando gritos de ‘Viva el rey’. Esteban no se cortó y lo confirmó sentada ya en el plató.

“Por supuesto que apoyo al rey de España. He dicho ‘Viva el rey’ y ‘Viva España’. ¿Hay algún problema de apoyar a quien me dé la gana? ‘Viva el rey’ Felipe y ‘Viva España’”, aseguró.

Matamoros entonces le preguntó por Juan Carlos I. “Yo hablo del rey que hay ahora, que es Felipe. Mi rey de España se llama Felipe. Y lo vuelvo a decir”, afirmó a los cuatro vientos.

Esteban remató: “Y ahora que me ponga todo el mundo verde. En este país hay libertad de expresión, aunque no lo parezca. Qué a gusto me he quedado”: