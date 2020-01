Belén Esteban, a un famoso rostro de Mediaset: "Vete a la mierda"

Guerra abierta en Mediaset entre dos de sus personajes más potentes: Belén Esteban y Sofía Suescun. La chispa estalló este este jueves en el plató de Sálvame, cuando a la princesa del pueblo le pusieron un vídeo de unas declaraciones de la ganadora de GH 16 y Supervivientes en el plató de MyHyV.

“Es una cagada porque ha puesto fina a su amiga Mila [Ximénez] y cuando la ve en persona no tiene las narices de decir todo lo que ha dicho”, arremetió Suescun. “No te preocupes, Belén Esteban, cariño, ya tendremos la oportunidad de vernos y me dices todo lo que me tengas que decir”, añadió.

No acabó ahí la cosa, porque la navarra siguió con sus ataques: “Se casó hace poco y tiene una cara de amargada... Está obsesionadísima conmigo”.

Al finalizar el vídeo, Belén Esteban preguntó cuál era su cámara para responder. En cuanto la localizó, espetó: “Te voy a decir cuatro palabras. Vete a la mierda”.

Esteban señaló que si ve a Suescun por los pasillos de Telecinco ni la saluda porque no le gusta y la acusó de buscar un enfrentamiento con ella para tener protagonismo en televisión.

Esteban aseguró que no pensaba entrar en el juego de dimes y diretes. “Yo con esta señora y con la madre, desde que la grabaron la llamada y dijo que mi hija era un bombo no quiero saber nada de esta gente”. Puedes ver el momento aquí.