Belén Esteban ve lo que ha dicho de ella Samanta Villar y estalla: "Estoy harta"

Según Villar, Esteban le dijo: “Si hombre y no puedo venir yo a rajar del padre de mi hija, pues claro que lo voy a hacer”. “Pensé, pues no. No lo puedes hacer. La propia hija de Belén Esteban le pidió ‘mamá deja de hablar de papá’ demostrando que tiene dos dedos de frente superiores a los de Belén. Lo siento mucho”, respondió la periodista en 8TV.

Ahora, Belén Esteban ha respondido a las palabras de Villar en Sálvame. La colaboradora del programa de Mediaset ha sido muy contundente y ha reconocido que sí que ha hablado más de la cuenta de su hija.

Justo después de estas primeras palabras y mientras se ponía un vídeo en directo ha salido llorando de plató, superada por la situación.

Ya de vuelta, Esteban ha afirmado que es verdad que Samanta le dijo “eso” en la grabación de un programa sobre Rocío Carrasco pero que no es verdad que su respuesta fuese esa.

También ha comentado que está “harta” de que comparen su caso con el de Antonio David Flores y de Rocío Carrasco porque “no tiene nada que ver”.

“Tú has vendido tu embarazo en tu programa y yo no he dicho nada, me parece estupendo. Me parece fenomenal. Lo vi. Me encantó, pero yo no me hice la prueba del predictor ni me puse a parir en la tele”, ha dicho con contundencia Esteban.