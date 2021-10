Belén Esteban: "Me siento muy orgullosa porque estoy dando trabajo a mucha gente que lo necesita"

Yo no me voy a meter con la OCU, les tengo un respeto enorme, y cuando quieran yo como con ellos y me encantaría que probasen mi producto. Pero a mí me duele porque yo no quiero que vean a Belén Esteban televisiva en Sabores de La Esteban. Yo sé cómo se han vendido y sólo puedo decir que gracias a todo el mundo que ha comprado mis productos, que estaba agotado en todos los lados. Espero que con las cremas y las patatas pase lo mismo. Y quiero que la gente compre productos españoles, que yo estoy luchando mucho porque se venda producto español. Yo por eso voy a luchar siempre.