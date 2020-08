Bélgica prohíbe los viajes a Navarra, Aragón, Barcelona y Lleida

RAYMOND ROIG via Getty Images

Bélgica prohibió este sábado los viajes a Navarra, Aragón, Barcelona y Lleida con motivo de la evolución de la pandemia de coronavirus en esas zonas.



El servicio de Exteriores belga actualizó hoy la lista de zonas a las que no se autoriza viajar o se aplican restricciones.



La web del servicio de Exteriores belga establece una clasificación entre zonas verdes -a las que no se aplican restricciones de viaje- zonas naranjas, para las que recomienda extremar la vigilancia y hacer cuarentena o pasar un test de COVID, y zonas rojas a las que se prohíbe viajar.



Bélgica ya prohibió el pasado fin de semana los viajes no esenciales a las provincias de Lleida y Huesca, obligando a quienes estén ya allí y vuelvan al país a someterse a una cuarentena de 14 días y a un test de coronavirus.