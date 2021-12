Ben Affleck habla al fin sobre su vuelta con Jennifer Lopez

También se ha mostrado muy agradecido por haber tenido “segundas oportunidades” en su vida, cuando es consciente de que algunas personas no tienen ni las primeras: “Las he tenido en mi carrera. Las he tenido como ser humano [...] No siempre he tenido éxito pero en los casos en los que sí han resultado ser los aspectos que definen mi vida. Dígale a su esposa que imagine la mejor historia y estoy seguro de que esa será la versión verdadera”.