Bendodo, portavoz de la Junta: "Si algunos candidatos quieren venir al incendio, que vengan pero que no estorben"

Europa Press News via Getty Images

“Al llegar aquí lo primero que hice fue llamar al delegado del Gobierno y esta mañana he acompañado a la ministra (de Política Territorial, Isabel Rodríguez) en la visita a la zona”, ha incidido.

“Esto no es política, esto es un incendio, aquí hay gente que está arriesgando su vida y gente que está siendo desalojada”, ha seguido explicando. En este punto ha afeado las críticas de la oposición: “Si hay algunos candidatos que quieren venir que vengan pero que no estorben y si algunos están desesperados que por favor estén a la altura”. “Insisto, esto no es política, esto es un incendio”, ha rematado antes de pasar a otra cuestión.