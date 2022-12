Benjamín Prado se acuerda de Rajoy para dejar esta respuesta a Feijóo

En concreto, se dirigió a los socialistas, a los que les dijo que les han “secuestrado” su voto porque con él eligieron a un presidente del Gobierno que les ha “mentido” y no ha cumplido lo que prometió, y les invitó a unirse al PP, un partido “ancho”, constitucionalista y que tiene las “puertas abiertas”.

A este tuit ha respondido ahora en la red social del pájaro azul Prado, quien no ha dudado en aludir al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

“Rajoy juró que no subiría los impuestos y al mes de ganar los subió todos; reducir el déficit y aumentó; abaratar el sector público y no lo tocó; recuperar el dinero inyectado del sector financiero y no lo hizo; subir las pensiones, y los pensionistas perdieron poder adquisitivo”, ha sentenciado.