Bernardos responde a las críticas por sus controvertidas declaraciones sobre los alquileres

Cabe recordar que la joven expuso que vive en Madrid en un piso compartido con otra persona. La casa, señaló, es interior y tiene 40 metros cuadrados, “muy pequeño para dos personas”. “Y este año con una renovación de contrato pensé que a lo mejor podía irme a vivir sola. Lo que me encontré fueron habitaciones y pisos mucho peores por el mismo precio o incluso más”, señaló la joven, que apuntó que irse a vivir ella sola a un estudio ronda los 700 750 “y no tiene ventanas al exterior ni espacio para poder teletrabajar desde ahí, no tiene condiciones dignas”.