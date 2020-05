Bernd Schuster, 'trending topic' tras mostrar su indignación: "Es imperdonable"

El exfutbolista y entrenador, Bernd Schuster, se ha convertido en trending topic en España después de que se viralizasen unas declaraciones en El Transistor, el programa de José Ramón de la Morena en Onda Cero.

En la tertulia radiofónica, De la Morena le ha preguntado al técnico alemán por la final de Copa del Rey a la que han llegado el Athletic y la Real Sociedad y que se disputará con público en una fecha aún por determinar.

“La final no se puede jugar por los dos equipos que están ahí. Si fuera por mí, no habría final este año. Si por lo menos la juegan, que no sea con público, no entiendo que haya público en las gradas”, ha afirmado el entrenador.

Y ha añadido: “No tengo mucha simpatía a estos dos equipos, es una de esas finales que yo no vería por televisión”.

Sobre si esta animadversión a estos dos equipos vascos tiene algo que ver con su pasado, Schuster ha sido tajante: “Real y Athletic siempre me han chocado y yo de la Copa del Rey tengo siempre otra sensación, otro respeto, para mí que piten el himno es imperdonable. No lo comparto, para mí es muy difícil. Para mí eran las noches más bonitas que he vivido como futbolista entonces nunca lo podré entender”.