Bertín Osborne carga contra el papa Francisco y le define con dos contundentes palabras

“Es un programa que es un cachondeo, que no tiene guion, entonces cada día pasan cosas que no están previstas. Y la bromita de ahora es que a mí me dan sorpresas. Yo salgo al programa, sé quién es el invitado y no sé más. Salgo y digo, chicos vamos a empezar y eso es un caos divertidísimo, porque de repente aparece alguien que yo no sé que va a venir”, ha comentado sobre el programa.

En #BuenodDiasTM @BertinOsborne : “ Al Papa no lo invitaría nunca , no lo puedo ni ver, es un bocazas” #Momentazo pic.twitter.com/gS1MxxbQzh

“No me jodas, ni matao”, ha sido la reacción inmediata del cantante. “Vamos yo no le pienso invitar, o sea que no va a venir. No lo puedo ni ver”, ha confesado sin ningún tipo de reparos.

Además, Bertín Osborne ha continuado y lo ha definido sin dejar lugar a dudas sobre su opinión: “Es que no lo puedo ni ver porque es un bocazas y no hace más que lanzar estupideces. Me parece que es una catástrofe de Papa“.

Y no ha quedado ahí. “Ya la empezó liando en Venezuela y ahora la termina liando en España, no puedo ni verle”, ha insistido. “Veo que vienes sin pelos en la lengua y eso está bien para El show de Bertín”, ha comentado entonces entre risas Ricardo Altable. “No los he tenido nunca”, ha respondido rotundo el cantante.