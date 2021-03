La tajante confesión de Bertín Osborne: "Te juro por mi vida"

“Es un error. Hay que empezar antes, si tú no tuvieras cuidado no estarías así, que parece que tienes 20 años”, le dijo a Osborne directamente.

El presentador quiso aclarar tajantemente que el nunca había consumido ningún producto de este tipo: “Te juro por mi vida que no me he tomado colágeno, ni me he puesto eso en la cara o una crema en mi vida”.

“La genética influye...”, dijo de fondo Martín, que fue cortada por Berrocal, ya que quería contestarle a Osborne. “Pero te has cuidado de otra manera y has hecho deporte, eres un tío de campo, no fumas no esto no lo otro”, le replicó.

El cantante, ya entre risas, reaccionó así: “No, no esto o lo otro sí”. Además, le pidió a Berrocal que le mandarán a él también una caja de sobres de colágeno y otra de aceite corporal.