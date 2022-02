"Nunca lo hemos contado": Bertín Osborne revela este secreto sobre él y Ana Obregón

“Siempre has sido una luz”, ha afirmado el presentador del formato de Telecinco. “Algún día os contaré”, ha comenzado a decir en ese momento, pero entonces ha decidido soltarlo: “Ella y yo hemos salido juntos”. Eso sí, “hace muchos años”, ha aclarado.

Hecha la noticia, Osborne no ha dudado en recordar algunos momentos que vivieron juntos. “Yo le estrellé un coche suyo que me lo prestó. Llegué a su casa y le dije: ‘Anita, te he estrellado el coche contra un taxi’. Y ella muerta de risa”, ha revelado.